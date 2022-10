School is chaos met taxivervoer zat: leerlingen komen soms helemaal niet op school

NIJMEGEN - Leerlingen die met een taxi naar het Dominicus College in Nijmegen gebracht worden, komen te laat of komen soms helemaal niet op school aan. De middelbare school wil dat de gemeente in actie komt om de problemen op te lossen.

Het halen en brengen van de leerlingen verloopt chaotisch door een tekort aan taxichauffeurs. Er zijn meldingen bij de school binnengekomen over te laat komen, lange gecombineerde taxiritten en in sommige gevallen bereiken de leerlingen het schoolterrein niet, volgens rector Gijs van Wijlen van het Dominicus College. Hij heeft de gemeenten West Maas en Waal en Nijmegen, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, een brief gestuurd en gevraagd om verbetering.

Onderwijs op maat

De leerlingen die het betreft krijgen les op de Monnikskap, de afdeling van het Dominicus College voor leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Van hen komen er dagelijks 25 met de taxi naar school.

Leerlingen van de Monnikskap, die allemaal een havo of vwo-opleiding volgen, hebben een persoonlijk rooster. ,,Een VSO-school (school voor voortgezet speciaal, MvR) start vaak om 09.00 uur, maar wij zijn een reguliere middelbare school met een apart lesrooster”, vertelt Van Wijlen. Hierdoor kan er met de taxibedrijven miscommunicatie over de tijden ontstaan.

Vervoersbedrijf

Inmiddels heeft de rector contact gehad met vervoersbedrijf Avan en is er een ‘goed gesprek’ gevoerd. ,,Zij gaan nu kijken wat ze verder kunnen betekenen voor de leerlingen en de ouders.”

Of Avan als enige vervoersbedrijf verantwoordelijk is voor de problemen, is onbekend.