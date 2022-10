Schoolroute Zeelandsestraat is even niet zo veilig door onverwachte werkzaamheden

LEUTH - De Zeelandsestraat en Plezenburgsestraat, de veelgebruikte fietsroute voor middelbare scholieren uit Millingen, is deze weken niet zo veilig. Het is plotseling erg druk met autoverkeer op de smalle B-weg, doordat de Botsestraat is afgesloten vanwege onverwachte werkzaamheden aan de Leuthse rotonde.