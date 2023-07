Schoonmaakactie vervuild Waalstrandje begonnen: gebied tussen loopbruggen tijdens werkzaamheden afgesloten

IJshockey­ploeg Nijmegen Devils legt coach Stefan Collard vast: ‘Play-offs halen, anders minder uitbetaald’

Nijmegen Devils heeft een nieuwe trainer. De 48-jarige Stefan Collard tekent voor één seizoen bij de Nijmeegse ijshockeyformatie, uitkomend in de eredivisie. De oefenmeester uit Hagestein komt over van IJCU Dragons uit Utrecht, waar hij ook jarenlang actief was als speler.