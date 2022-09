‘Schoppen keizers’ kijken uit over Plein 1944

Woede om gestolen minibieb in Nijmegen: ‘Wat een triest volk loopt er toch rond’

NIJMEGEN - Overal duiken ze op in het straatbeeld: minibiebs, boekenkastjes in de buitenlucht waaruit iedereen gratis boeken kan lenen. In de Nijmeegse wijk Biezen is er afgelopen weekend een gestolen. Het leidt tot grote verontwaardiging. ,,Als je dit doet, ben je mislukt als mens.”

5 september