‘Schrijven op de tonen van Je t’aime, moi non plus’

Arts Anne heeft ervaring met hulp na aardbevin­gen, dus laat het CWZ haar naar Turkije gaan: ‘Kans om te helpen’

Donderdagochtend wist ze nog niet beter dan dat ze komend weekend dienst had in de spoedeisende hulp in Nijmegen. Vrijdagochtend zit arts Anne Brants (38) in het vliegtuig naar Turkije. Ze gaat gewonden helpen in het aardbevingsgebied.

11:19