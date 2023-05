Schrik van de vakkenvullers in de Jumbo ontkent zelfs na het zien van de beelden: 'Cliënt is een man van eer’

Herman ziet vanuit zijn 'Mercedes onder de hijskranen' Nijmegen groeien: 'Dit is net Madurodam'

Op de bouw noemt hij zich Herrman, verwijzend naar zijn favoriete Duitse merk Liebherr. Herman Olijdam werkt op de grootste bouwkraan in Hart van de Waalsprong in Nijmegen, 70 meter hoog. ,,Dit is net Madurodam. Ik volg het ontstaan van een nieuw stuk stad.”