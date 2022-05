Scooter rijdt vrouw in rolstoel aan in Nijmegen, bestuurder gaat er vandoor

Vluchten via de gevel: achter­haald volgens de regels, maar in Nijmegen willen huurders hun brandtrap niet kwijt

NIJMEGEN - Hoe ontvlucht je je huis als er brand is? Ooit was de brandtrap een vereist fenomeen, maar in Nijmegen komt de woningcorporatie ze verwijderen. Terwijl sommige bewoners niet zonder willen.

7:03