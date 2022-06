Scooterrijder raakt ernstig gewond bij valpartij in Nijmegen

Het ongeval gebeurde rond 22.40 uur, waarna onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen. De heli landde bij de school in de buurt, waar de ambulance met het slachtoffer ook naartoe reed.



Daar is de trauma-arts in de ambulance bezig geweest met het behandelen van de patient, waarna het ambulancepersoneel de zorg weer overnam en het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis bracht.



Waarom de scooter met blauw kenteken op deze weg reed, is niet bekend. Zo'n voertuig mag maximaal 25 kilometer per uur rijden.



De politie heeft de scooter meegenomen. De Neerbosscheweg richting de snelweg is enige tijd afgesloten geweest.



De locatie van het ongeluk op de kaart: