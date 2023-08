Scooterrijder zwaargewond door frontale botsing met bestelbus: ‘Mijn vrouw heeft geholpen met reanimeren’

Ooievaars kunnen zich wel zonder ons redden, ‘een vergunning voor het neerzetten van een paal’

Raakte je vroeger al in vervoering bij het zien van één ooievaar per jaar, tegenwoordig zijn ze bijna zo algemeen als een reiger. Er komen er steeds meer. Worden het er niet een beetje te veel? ,,De ooievaar is een toppredator met alle gevolgen van dien.”