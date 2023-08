Shop-alert: winkelketen Mango wil filiaal in Nijmegen openen

Huis in Nijmegen-Noord zwaar beschadigd na schuren­brand, brandweer vindt brand te klein voor nader onderzoek

Zwartgeblakerde overblijfsels van twee schuren en een woning zo zwaar beschadigd dat er voorlopig niet in gewoond kan worden. Dat is het resultaat van een felle brand dinsdag aan het eind van de middag in de nieuwbouwwijk Grote Boel in Nijmegen-Noord.