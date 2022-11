Sieneke geschokt door dood Pierre Kartner, die voor haar doorbraak zorgde: ‘Hij was zó’n grootheid’

Pierre Kartner (87) ‘Vader Abraham’ overleden

Pierre Kartner is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij is vanochtend in stilte begraven, zo laat zijn familie weten aan BN/De Stem. Kartner, alias Vader Abraham, leefde de afgelopen twee jaar al volledig teruggetrokken. Hij trad niet meer op en verscheen niet meer in de publiciteit. Over de doodsoorzaak doet de familie geen mededelingen.

15:41