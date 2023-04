Sigrid Sengers is weer verliefd op de streek: ‘Als ik plat Maas en Waals zou kunnen spreken, zou ik dat doen’

DRUTEN - Sigrid Sengers is in een opperbeste bui. Het is dinsdag, twee dagen voor haar installatie als burgemeester van Druten, en ze is zojuist gefilmd, lopend door het dorp. ,,We kwamen allemaal mensen tegen die me aanspraken, die me kenden”, zegt ze met stralende ogen. ,,Zelfs jongens en meisjes uit groep acht. Dat was zó leuk!”