Sint en roetpieten vol enthousiasme verwelkomd in Nijmegen; pieten strooien ook glutenvrije pepernoten

Sieneke geschokt door dood Pierre Kartner, die voor haar doorbraak zorgde: ‘Hij was zó’n grootheid’

ELST/ NIJMEGEN - Zangeres Sieneke Peeters is geschokt door het overlijden van Pierre Kartner (87). De Nijmeegse had het in 2010 aan hem te danken, dat ze op 18-jarige leeftijd Nederland mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. ,,Je verwacht niet dat zo’n grootheid in de Nederlandse muziek opeens overlijdt.”

11 november