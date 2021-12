Slachtoffer fataal verkeersongeluk blijkt Duitse studente: ‘Zullen Toni voor altijd herinneren’

De studente, die Antonia heet maar ook wel Toni wordt genoemd, is van Duitse afkomst. Ze stak met haar fiets de St. Annastraat over en kwam daarbij in botsing met een vuilniswagen van Dar, die vanuit de Slotemaker de Bruïneweg rechtsaf sloeg. Het is nog onduidelijk hoe het tragische ongeval kon gebeuren: de politie doet daar nog onderzoek naar.

Quote Het is verschrik­ke­lijk dat een studente die nog zo’n mooie toekomst voor zich had, zo plotseling uit het leven is weggerukt Han van Krieken, Rector Magnificus Radboud Universiteit

Al snel werd bij een boom nabij de kruising een bermmonument ingericht. Daar zijn de afgelopen dagen volop bloemen en condoleances neergelegd. Hoewel de teksten op de condoleances veelal in het Duits waren, konden de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgelopen vrijdag nog niet bevestigen dat het om een Duitse studente ging.

Studentenkerk

Nu blijkt het slachtoffer dus inderdaad van Duitse komaf te zijn en aan de Radboud Universiteit te hebben gestudeerd. Ze zat in het tweede jaar van de opleiding psychologie, zo is te lezen in een bericht dat maandagmiddag is verstuurd aan studenten en medewerkers.

Daarin staat dat studiegenoten van Antonia haar omschrijven als ‘een positieve en zorgzame vriendin’ die 'voor altijd zal worden herinnerd als een zonnestraal’.



Ook rector magnificus Han van Krieken reageert geschokt: ,,Het is verschrikkelijk dat een studente die nog zo’n mooie toekomst voor zich had, zo plotseling uit het leven is weggerukt. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden.”

In de studentenkerk aan de Erasmuslaan is inmiddels een herdenkingshoek voor de studente ingericht. Ook volgt aankomende week nog een kleine ceremonie in Nijmegen, zo laat de universiteit weten.

Volledig scherm Het monumentje © Paul Rapp