Slachtoffer flatmoord (37) in Nijmegen laat drie jonge kinderen achter

Een vrolijke jongen, een grappenmaker, iemand die een glimlach op je gezicht tovert. Zo spreken bekenden over de 37-jarige Mustapha, die afgelopen dinsdagmiddag om het leven kwam bij een schietpartij in Nijmegen . Het slachtoffer is vader van drie jonge kinderen.

Hoewel de politie sprak van een ‘man zonder vaste woon- of verblijfplaats’, is helder dat Mustapha opgroeide in Nijmegen. Zijn vader zou eigenaar zijn van een coffeeshop in de stad.

De toedracht van de schietpartij in de flatwoning aan de 44e straat in de wijk Lankforst is nog onduidelijk. De politie speurt al dagen naar de vermoedelijke schutter. Die vluchtte dinsdagmiddag per auto de wijk uit. Ingewijden zeggen dat het gaat om een veertiger uit Nijmegen. Hij zou een ‘wiettaxi’ runnen in Nijmegen en ook drank op bestelling bezorgen in Nijmegen en regio.

Conflict over geld?

Volgens crimesite boevennieuws.pro gaat er mogelijk een langer slepend conflict over geld schuil achter het Nijmeegse flatdrama. Mustapha zou een schuld van 1000 euro bij de vermoedelijke schutter hebben uitstaan. Toen de twee elkaar dinsdagmiddag - mogelijk per toeval - troffen in de flatwoning in Lankforst, zou het conflict razendsnel zijn geëscaleerd.

Buurtbewoners toonden zich deze week niet verbaasd over de schietpartij. De bewuste flat staat al jaren bekend als een probleemflat: overlast, drugs, zelfs illegale prostitutie. In de bewuste woning zou het dagelijks een komen en gaan van mensen zijn. De politie bevestigt dat er eerder invallen in de flat zijn gedaan en is bekend met het beeld dat wordt geschetst.

Vier verdachten vrij

In de woning waar Mustapha werd neergeschoten, werden dinsdagmiddag direct vier personen aangehouden. Zij zijn donderdag weer vrijgelaten, zo liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag weten. ,,Ze zijn nog geen verdachte af. We onderzoeken wat hun aandeel precies is geweest. Voor nu is er geen reden meer om deze personen langer vast te houden.”

Het gaat om Nijmegenaren van 22 en 55, een vrouw van 37 uit Helmond en een 45-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Volgens ingewijden is de 55-jarige de huurder van het pand en is de 45-jarige een veelpleger met een lang strafblad.