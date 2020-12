Slachtoffer in kritieke toestand na crash in Nijmegen, chauffeur aangehouden

BURGEMEESTER IN CORONATIJD Kerst is volgens Bruls ook ‘essentiële zaak’: ‘Nu meer dan ooit behoefte aan hoop en licht’

19 december Wat is essentieel in ons leven en wat niet? De discussie laaide flink op toen ons land deze week opnieuw op slot moest. Wat burgemeester Hubert Bruls (54) van Nijmegen betreft is ook het kerstfeest van levensbelang voor onze samenleving, zo vertelt hij in zijn wekelijkse rubriek in deze krant.