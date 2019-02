Slachtoffer na woningoverval Ooij: ‘Hij dreigde tot drie keer in mijn been te schieten’

video ‘Vandalisme-kunst’ verwijderd van gevel Valkhof, geen aangifte

18:45 Nijmegen - De ladder ging maandagochtend tegen de zijgevel van Museum Het Valkhof in Nijmegen. De ‘handtekening’ die zelfbenoemd volkskunstenaar Ralph Posset daar vrijdagmiddag met veel gevoel voor drama had gespoten, is na drie dagen weggepoetst. Daar blijft het bij. ,,Tegen de kunstenaar wordt geen aangifte gedaan", zegt Hedwig Saam, directeur van het museum. ,,We zien dit niet als vernieling, maar als een ludieke actie.”