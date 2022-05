Slachtoffer schietpartij Nijmegen aangehouden in ziekenhuis, politie staakt zoektocht naar tweede verdachte

De Klokken­berg krijgt een bijzondere Atlas, om meer te weten te komen over de Romeinen

NIJMEGEN - Met de Junior Limes Atlas Nijmegen moeten Nijmeegse kinderen meer te weten komen over het Romeinse verleden van de stad. Basisschool De Klokkenberg zet de atlas meteen na de meivakantie in en dat is niet voor niets: er liep een pad van het legerkamp naar het Valkhof dwars over het schoolplein.

