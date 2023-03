Slap gestart FC Utrecht toont veerkracht tegen NEC

Met de sokken omlaag getrokken en het shirt tot over zijn achterwerk gehangen sjokt hij over het veld, Oussama Tannane. In de ruim negentig minuten die voorafgingen aan zijn wandeling door de Goffert is hij de grote roerganger geweest tijdens de wedstrijd van NEC tegen FC Utrecht. En nu, op het moment van rust, is er bij hem het besef dat zijn ploeg een ‘zeker’ lijkende zege uit handen heeft gegeven tegen de veerkrachtige ploeg van Michael Silberbauer (2-2).