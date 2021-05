Slimme computer Nijmeegs ziekenhuis herkent kwaadaardige knobbeltjes net zo goed als arts

Tweede prik voor zestigplus­ser mogelijk sneller, maar de eerste niet ‘want dit is nu eenmaal de route’

17 mei NIJMEGEN - Zestigplussers die ingeënt worden of zijn met AstraZeneca hoeven mogelijk niet meer twaalf weken te wachten op de tweede vaccinatie. Eind deze maand komt er duidelijkheid over: in België is de termijn al teruggebracht naar acht weken.