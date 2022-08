Sloop oude garage Graafseweg kan doorgaan: rechter geeft protesterende Nijmeegse buurt ongelijk

Is Bruls te streng geweest met het sluiten van horecaza­ken? ‘Er zijn nu veel meer eisen’

NIJMEGEN - Is burgemeester Hubert Bruls te streng geweest met het weigeren of intrekken van horecavergunningen? Dat is de vraag nu hij hier in nog geen maand tijd twee keer over op de vingers is getikt door de Raad van State. Bruls’ besluiten waren volgens de hoogste bestuursrechter onterecht.

12 augustus