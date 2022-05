Smartwatch lijkt dé oplossing voor de parkinsonpatiënt: ‘Dit is echt een steen in de vijver’

Uit onderzoek, dat nu gepubliceerd is het tijdschrift npj Digital Medicine - dat gespecialiseerd is in digitale toepassingen in de medische wetenschap -, blijkt dat metingen die met de slimme horloges worden gedaan veel betrouwbaarder zijn dan die in het ziekenhuis. ,,Dit is echt een steen in de vijver”, stelt Bas Bloem, hoogleraar neurologie va het Nijmeegse Radboudumc.