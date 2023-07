Sneakerwinkel verdwijnt na 30 jaar uit Nijmegen: 'Optelsom van redenen'

indebuurt.nlLange tijd kon je in de Molenstraat terecht voor sneakers van Nike, Adidas of Asics. Maar niet lang meer: sneakerwinkel The Athlete’s Foot verdwijnt definitief uit het Nijmeegse straatbeeld. “Jammer, maar we hebben een mooie tijd gehad.”