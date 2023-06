Snow (16) overwon kanker en gaat nu voor passie: ‘Als ik ga doen wat ik leuk vind, werk ik geen dag in mijn leven’

Spetter, pieter, pater, lekker naar het water: ‘De glijbaan is gereno­veerd, we zijn er klaar voor!’

Nadine (links) en Emma hadden donderdag bijna het hele zwembad in Ewijk voor zichzelf. Vrijdag was dat wel anders, toen de groepen 3 tot en met 8 van basisschool De Reuzepas weer terugkwamen van hun kamp in Duitsland.