Socioloog over onopgemerkt overlijden van Nijmeegse moeder en dochter: ‘Nog nooit eerder gehoord’

,,Ik heb daar nog nooit eerder over gehoord’’, zegt hoogleraar Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. ,,Terwijl ik toch onderzoek doe naar mensen die sociaal geïsoleerd leven. Maar dit kan dus ook gebeuren.’’

Tragische voorbeelden genoeg van doden die maandenlang opgemerkt blijven. Zoals dit jaar nog die man en hond in Maastricht, of die man in Breda.

Symbiotische relaties

Ook in Nijmegen is in 2018 nog het levenloze lichaam van een twintiger gevonden, die waarschijnlijk dagenlang in zijn huis aan de Krayenhofflaan had gelegen. De politie dacht aanvankelijk aan een misdrijf, maar sprak later van een natuurlijke dood. Machielse: ,,De dood van iemand die teruggetrokken leeft en alle sociale banden heeft verbroken, blijft regelmatig onopgemerkt.’’