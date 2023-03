Spannende tijd voor De Bergruiters: kan paardenclub blijven bestaan nu het thuishonk gaat sluiten?

met video De gevaren en ongemakken van de vuilnisman: ‘Zet dat ding uit! Mijn man moet slapen!’

Welke gevaren liggen er op de loer voor een vuilnisman (m/v) of medewerker groenonderhoud? Je ziet het in de Safety Keet bij Dar in Nijmegen. Met stip op 1: de agressieve burger.