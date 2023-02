Speciaal filmprogramma van InScience rond Stevensloop

column Ik ga meteen ophouden met autozwaai­en, maar ik blijf een notoire deurslaan­der

Het was vroeger in het studentenhuis een bezigheid die door sommige van mijn huisgenoten tot kunst was verheven. Dan wandelde je nietsvermoedend je huis binnen, gooide je de deur dicht, maakte je nog even een praatje met degene die naast de deur woonde en een dag later hing er een briefje op het prikbord.