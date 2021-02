‘Spontane après-ski’ in Kronenburgerpark wordt politie uiteindelijk te gortig: jongeren vertrekken direct

Sfeer proeven door het autoraam op open dag van het Montessori College: ‘Toch anders dan via internet’

6 februari NIJMEGEN - Het vergde het nodige improvisatievermogen, maar het Montessori College (locaties Nijmegen en Groesbeek) is het gelukt. Aanstaande brugklassers konden in een ‘drive thru’-straat per auto in het echt plukjes schoolsfeer proeven. Ondanks corona.