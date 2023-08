Spoorbrug in Groesbeeks bos wordt monument, noodwoning in Leuth niet

Werkenden terug in de schoolban­ken: ‘Arbeids­markt verandert razendsnel, banen veranderen en verdwijnen’

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wil het aantal cursisten verdubbelen dat zich laat omscholen, bijscholen, een zij-instroomtraject volgt of een cursus. In totaal doen dat nu negenduizend cursisten. In 2027 moeten dat er 18.000 zijn.