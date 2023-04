‘Sta vaker stil bij de lessen van de jaren 30’

Van de zaalwacht bij Lux tot de kinderarts van het Radboudumc: deze zestien mensen kregen in Nijmegen een lintje

Ze zijn allemaal op hun eigen manier spillen in de maatschappij, de zestien mensen die woensdag van burgemeester Hubert Bruls in Nijmegen een lintje opgespeld kregen. De een als organisator van Sinterklaas in het Waterkwartier, de ander als gedreven wetenschapper die beter wil begrijpen hoe infecties werken.