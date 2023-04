Staatsgeheimen, jouw medische geschiedenis; ligt het straks allemaal op straat door deze 'supercomputers'?

Ambitieuze tennissers Rapiditas mikken op play-offs

Voor het eerst in negen jaar moet het gaan gebeuren. Tennisformatie Rapiditas wil naar de play-offs van de eredivisie gemengd, de hoogst aangeschreven tenniscompetitie in Nederland. Het Nijmeegse team stelt mede door twee nieuwe sponsorovereenkomsten de ambities naar boven bij in aanloop naar de start op 24 mei.