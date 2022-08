Staking NS: vandaag en morgen amper treinen, maar er ligt 25 euro klaar voor elke reiziger

Of de stakingsdag woensdag in het oosten van het land net zo groot zal zijn als eerder in andere regio’s, is nog koffiedik kijken. Het is heel goed mogelijk dat er tóch NS-treinen rijden en anders vervoerder Arriva extra bussen of treinen inzet.



NS-personeel houdt sinds vorige week een soort estafettestaking: steeds wordt in een andere regio actie gevoerd voor een betere cao. Door de staking van maandag in Noord-Holland was er maar beperkt treinverkeer mogelijk naar Utrecht en Amsterdam en reden er bijvoorbeeld ook veel minder treinen naar Veenendaal en Ede-Wageningen.