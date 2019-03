Stel zet kind in als afleiding bij greep uit de kassa van Nijmeegse winkel

Eigenaresse Lenny Fleuren dreigt de bewakingsbeelden van de winkel op internet te zetten. Zij geeft de dieven 24 uur de tijd om het gestolen bedrag terug naar de zaak te brengen. ‘Om mijzelf, mijn medewerkers, andere ondernemers, maar ook uw zoontje in bescherming te nemen', schrijft ze op Facebook.

Camerabeelden

Op de camerabeelden is het handelen en de daad van het stel precies te zien. Daardoor weet Fleuren hoe en wat er gebeurd is. ,,De man hield zich constant op met het kindje. Op een gegeven moment viel de kaartenstandaard die bij de kassa staat om. Het gaf hem de gelegenheid om achter de kassa te kijken”, zegt de eigenaresse. ,,Daarna waren ze eigenlijk continu aan het drentelen door winkel. Toen het wat rustiger was, vroeg de vrouw onze medewerker om hulp. Ze had ergens interesse in. Ondertussen pakte de man het geld uit de kassa en ging hij met het kind de winkel uit. Even later vertrok de vrouw ook.”

Fleuren is diep teleurgesteld door de daad. Ze zegt dat de twee bedreven te werk gingen. ,,Het zag er zo professioneel uit. Het jongetje werd overal naar toegestuurd net of hij dat gewend was om dat te doen. Ook de andere klanten die in de winkel waren, hebben niets gezien.” De diefstal doet haar pijn. ,,Niet alleen vanwege het geld, maar je raakt het vertrouwen in mensen kwijt. Je staat echt met je rug tegen de muur. Het had iedereen kunnen gebeuren. Ik vind het heel erg dat er een kind van, ik denk 4 jaar, wordt ingezet voor dit soort taferelen.”

Groot bereik