Steuntje in de rug van de gemeente voor dorpsmoestuin Wamel

Dorpsmoestuin D’n Hof in Wamel is een succes en hoeft zich ook geen zorgen te maken om de financiën. De gemeente West Maas en Waal heeft namelijk besloten om de moestuin jaarlijks 3000 euro subsidie te geven.

Het moestuincomplex naast de Prins Willem Alexanderbrug in Wamel heeft nu zeventig tuintjes waar sinds de opening op 24 juli 2022, slechts één tuinder opgezegd heeft. Van verloop is dus geen sprake, vertelt voorzitter Piet Donkers.

Hij diende de subsidieaanvraag in bij de gemeente West Maas en Waal. ,,We pachten de grond van de eigenaar, daar zouden we een bijdrage voor kunnen gebruiken.” Ook wil de moestuinvereniging iets gaan doen met scholen en een jaarlijkse open dag organiseren. ,,Zo zijn we aan een bedrag van 3000 euro gekomen.”

Wachtlijst en mogelijke uitbreiding

De leden van de vereniging hebben D’n Hof inmiddels verder verfraaid, vertelt Donkers. Naast de algemene bloementuinen zijn er in de herfst een groot aantal vaste planten in de grond gezet. ,,En we zijn nu bezig met een houtwal.”

Donkers vertelt dat vrijwel meteen na de opening er een wachtlijst ontstond, en ook meteen het idee om het complex uit te breiden. ,,Maar we kijken nu toch nog even de kat uit de boom. Als er in de lente weer meer gegadigden zijn, dan kunnen we het doen. Er is genoeg grond.” De eigenaar staat welwillend tegenover een kleine uitbreiding van het moestuincomplex, weet Donkers. Dan kunnen de zestien mensen op de wachtlijst misschien alsnog een plekje krijgen op D’n Hof in Wamel.

De subsidie van 3000 euro is opgedeeld in twee delen: een vast onderdeel van 2000 euro en 1000 euro voor openbare activiteiten, maximaal vier van 250 euro, schrijft de gemeente.