Steven stak als tiener iemand vijf keer met een mes, nu wil hij voorkomen dat zijn neefje van 5 hem achterna gaat

Stevens grote, bruine ogen verraden geen enkele emotie als hij die zin uitspreekt. Hij is 22, woont in Nijmegen en heeft er ondanks zijn jonge leeftijd al een heel leven op zitten.



Een leven dat er heel anders uitziet dan dat van de heftruckbouwer die hij nu is. Want tot voor kort waren drugs, wapens en levensgevaar dagelijkse kost voor hem.



Nu wil hij andere jongeren helpen om uit die wereld te blijven. ,,Het brengt meer problemen dan het geluk dat we zoeken’’, zegt hij. ,,Een daad van 10 seconden kan jaren van je leven weggooien.” Dit is zijn verhaal.