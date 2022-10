Stevenskerk in ‘t donker, maar in rest van Nijmegen hangt feestverlichting: ‘Laat dit een lichtpuntje zijn’

Nu de avond steeds vroeger valt en de feestdagen naderen, breekt voor ondernemers de tijd aan om de straten van Nijmegen alvast te versieren met speciale verlichting. Afgelopen week begonnen ze aan die jaarlijks terugkerende klus. Maar anders dan anders is er dit jaar altijd wel een voorbijganger die opmerkt dat dat vreemd is, in tijden van energiecrisis. Zo besloot de gemeente Nijmegen juist dat de Sint Stevenskerk tot en met 30 oktober niet aangelicht wordt, een manier om aandacht te vragen voor de overheidscampagne Zet de knop om.

Maar zo vreemd als het lijkt, is het niet, zegt binnenstadmanager Maarten Mulder. ,,Het voelt inderdaad tegenstrijdig. Maar er is over nagedacht.”

Twee huishoudens in plaats van drie

De feestverlichting brandt dit jaar namelijk korter dan normaal: niet dertien maar elf weken lang (vanaf 1 november in plaats van een dag ergens eind oktober). En niet van 16.00 tot 01.00 uur, maar tot 23.00 uur. Dat bespaart 35 procent van de energie, zegt Mulder. ,,En het verbruik was al heel beperkt. Het is duurzame led. Juist vanwege dat lage verbruik besloten de afgelopen jaren vaak om de verlichting al eerder aan te zetten.”

Het totale verbruik van de feestverlichting in de hele periode staat dit jaar gelijk aan het jaarverbruik van twee huishoudens, zegt Mulder. ,,Dat waren er drie.”

Een binnenstad zonder feestverlichting is geen moment een serieuze overweging geweest, zegt hij. ,,In de coronaperiode hebben we gemerkt dat een bepaalde mate van gezelligheid belangrijk is in moeilijke tijden. Het doet wat met ieders gemoed. En met de sociale veiligheid: zonder feestverlichting is het echt een donkere stad. Daarom hebben we nu gezegd: laat dit letterlijk een lichtpuntje zijn.”