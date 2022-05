Stevenskerk verkoopt inboedel op Marktplaats: ‘Unieke kans om aandenken in huis te halen’

Om verontwaardiging over de goddeloze verkoop van heilige voorwerpen voor te zijn; het gaat om spullen zonder historische waarde. Zo zijn de vierhonderd tegels – vijftig bij vijftig en een goede vijftien kilo per stuk – pas na de oorlog in de Noorderkapel neergelegd. De eikenhouten trap, pas zo'n zeventig jaar geleden aangebracht, leidde naar het Clerinx-orgel in dezelfde kapel. Maar nu dat orgel is overgedaan aan een andere kerk, zijn de treden overbodig.