Stevige nederlaag voor Nijmegen rond slachthuis-affaire: gemeente kan fluiten naar 7,4 miljoen

NIJMEGEN - Voor de allerlaatste keer kun je legaal een kijkje nemen in slachthuis Hilckmann. Marlieke Overmeer heeft er de tentoonstelling STILL IS KOE ingericht. ,,Een eerbetoon al die koeien die hier het leven hebben gelaten”, aldus de kunstenares.