Stikstofstrijder Vollenbroek: CDA en VVD pakken boeren met nieuwe snelheidsmaatregel

Vollenbroek vraagt zich ook af of de maatregelen van kabinet juridisch wel houdbaar zijn. ,,Wat het kabinet nu doet is, is maatregelen nemen voor herstel van de natuur. Maar of het genoeg is om ter compensatie te dienen voor de bouw, is de vraag. Er ligt geen strak plan onder.’’



Niet dat Vollenbroek zelf van plan is weer te gaan procederen . ,,Ik ga de bouw niet tegenhouden. Maar wat anderen doen, is niet te voorspellen. En dit is vrees ik juridisch niet hard.’’