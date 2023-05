‘Stop op nieuwe bouwplannen Druten kan niet anders’

Nieuwe Michelin­gids: blijdschap bij Bistrot Regent, teleurstel­ling bij Old Skool

Nijmegen doet het goed op culinair gebied. Vier restaurants hebben dit jaar een Bib Gourmand gekregen. Blijdschap was er bij Bistrot Regent, dat de onderscheiding voor het eerst ontving. De eigenaren van Old Skool in Druten moesten slikken, zij verloren hem.