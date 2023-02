Streetfood uit Colombia en Aruba: deze horecazaak is nieuw in de Lange Hezelstraat

indebuurt.nlPastechi’s, patacones en arepa’s: de familie Wernet brengt het fijnste van de Colombiaanse en Arubaanse keuken naar het Hollandse Nijmegen. In hun nieuwe zaak in de Lange Hezelstraat verkopen ze streetfood dat hen herinnert aan thuis.

In een klein pand, twee deuren verder van lunchbar De Viking, zit sinds eind januari Taste of Home gevestigd. Bij binnenkomst verwelkomen de kruidige geuren van de Arubaanse en Colombiaanse keuken je. Samen met haar moeder, zusje, partner, broer en zijn vriendin runt Melissa Wernet (29) de zaak: een echt familiebedrijf.

Van Aruba naar Nederland

Ruim tien jaar geleden kwam de Colombiaanse met haar partner vanuit Aruba naar Nijmegen om te studeren. Een aantal jaren later volgde de rest van haar familie. “Onze familie miste het eten van thuis dat mama vroeger maakte. We besloten een tijdje op bestelling snacks vanuit ons huis in Nijmegen te verkopen. Een zaak als deze was altijd een grote droom. Ik had nooit verwacht dat het zou daadwerkelijk lukken.”

Drukte vanaf dag een

Per toeval zag Melissa dat het pand in de Lange Hezelstraat vrijkwam. “Op de bonnefooi en zonder verwachtingen reageerde ik. We hebben de zaak helemaal zelf opgeknapt en zijn van start gegaan. Het liep vanaf het begin dusdanig storm, dat ik de eerste dag vrienden heb opgebeld om bij te springen.”

Arubaanse kroketten en empenada’s

Melissa en haar familie verkopen voornamelijk streetfood zoals arepa’s (kleine broodjes met verschillende vullingen), Arubaanse rundvleeskroketten en empanada’s. Naast streetfood kun je er terecht voor het menu van de dag. Een gerecht dat per dag wisselt, afhankelijk van waar de familie zin in heeft en welke ingrediënten aanwezig zijn.

Een eethuisje

De familie richt zich met hun zaak voornamelijk op bezorgen en afhalen. “We zijn geen restaurant waar je lang komt tafelen, maar ‘gewoon’ een gezellig plekje waar je het lekkers uit onze keuken komt proeven en on the go kan meenemen. Er zijn een aantal tafeltjes waar je aan kunt zitten, maar groot is het niet. We noemen het een Colombiaans en Arubaans eethuisje.”

Weer even thuis

Veel klanten zijn van dezelfde afkomst als de familie, merkt Melissa. “Het is zó leuk om te zien dat mensen hier komen omdat ze, net als wij, het eten van thuis missen. Ze voelen zicht met ons eten weer even thuis. Sommigen komen sinds de opening zelfs elke dag. Dan is het harde werken het helemaal waard.”

Waar en wanneer

Je vindt Taste of Home onderaan de Lange Hezelstraat. Je kunt het eten daar opeten, afhalen of online bestellen. De zaak is van dinsdag tot en met zondag geopend.

