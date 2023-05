Strijd om laatste play-offticket barst los, NEC is favoriet voor achtste plaats

Geen actie tegen motorla­waai? ‘Dan nemen mensen recht in eigen hand, hoor nu al dat ze de paintball­gun willen pakken’

Geduw, gespuug, gedreig: ,,We gooien een bom op je huis.” Als dijkbewoners gebaren dat motorrijders moeten stoppen met racen, slaat zaterdagmiddag de vlam in de pan in de Ooijpolder. Het is een voorbode voor meer ruzies in het land, vreest een landelijke koepel die tegen motorlawaai is.