Stroomhek rondom Pompekliniek, justitie wil maatregelen bij alle tbs-klinieken

Alle tbs-inrichtingen moeten met spoed nader worden onderzocht op veiligheid. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid is dit nodig omdat na een ontsnapping uit de Nijmeegse Pompekliniek is gebleken dat het te makkelijk is om uit te breken.



,,We hebben gevraagd na te gaan hoe het staat met de veiligheid bij de andere instellingen", meldt woordvoerder Elif Bagci desgevraagd. De Inspectie drong in februari van dit jaar al bij de Dienst Justitiële Inrichtingen aan dat de beveiliging beter moest.



,,Wij hebben recentelijk nog verzocht om hier met urgentie maatregelen op te treffen, mede naar aanleiding van de ontsnapping bij de Pompestichting.” De Dienst Justitiële Inrichtingen zegt dit ‘in overweging’ te hebben.