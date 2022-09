Stroomstoring in deel Radboudumc opgelost, patiëntenzorg niet in gevaar

Weinig hinder voor patiënten

De zorg voor patiënten is niet in gevaar gekomen. ,,Zij ondervinden hier gelukkig weinig hinder van”, liet een woordvoerder van het ziekenhuis weten tijdens de storing. ,,Het belangrijkste is: daar waar stroom écht nodig is, is ook stroom beschikbaar. Wel doen bijvoorbeeld de lichten het niet overal en zijn de koffieautomaten in bepaalde delen van het ziekenhuis niet in gebruik door de storing.”