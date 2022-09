Stroomstoring in Nijmegen en Malden opgelost: 2500 aansluitingen hebben weer elektriciteit

Buurt eist actie na mysterieu­ze vernielin­gen en branden in parkeerga­ra­ge: ‘Voel me hier niet veilig’

NIJMEGEN - Bewoners van een appartementencomplex in de Sperwerstraat in Nijmegen maken zich zorgen: al dagen op rij zijn voertuigen in hun afgesloten parkeergarage het mikpunt van vernielingen en branden. Huurders voelen zich onveilig en eisen maatregelen. ,,Het is een bende.”

23 augustus