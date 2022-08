Studenten maken zich op voor een spetterende introductie: ‘Nu kan ik toch nog het echte werk meemaken’

Einde aan het lerarente­kort in zicht? HAN trekt veel meer nieuwe studenten naar pabo

NIJMEGEN - Goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Aankomend collegejaar starten maar liefst driehonderd studenten aan de lerarenopleiding van de HAN in Nijmegen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan vorig jaar. Maar of dat het leerkrachtentekort echt gaat oplossen?

20 augustus