Studenten wandelen Vierdaagse: ‘Als je in Nijmegen gaat studeren, dan hoort dat erbij’

De eerste keer dat Lotte Dirchs (23) een dag meeliep tijdens de Vierdaagse deed, in 2019, deed ze dat zonder officiële inschrijving. ‘Het was toen zo druk dat we soms een halfuur stil stonden waardoor ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk vond’, vertelt ze.



Toch doet de masterstudent International business communication en voormalig Miss Supermodel Netherlands dit jaar om twee redenen mee. ‘Ik vind wandelen heel erg leuk en daarnaast loop ik voor een goed doel, Crohn en Colitis NL. Dat is de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa (een ontsteking van de darm waarbij zweren gevormd worden, red.). In 2021 heb ik zelf de diagnose Colitis Ulcerosa gekregen, dus het wordt spannend of ik de Vierdaagse ga uitlopen.’



Ook Daan Klein Velderman (24) loopt de Vierdaagse voor een goed doel: Stichting Beat Batten. De dochter van een van zijn vrienden heeft Batten, een stofwisselingsziekte die kinderen treft. Maar dat is niet de enige reden waarom de masterstudent Burgerlijk Recht meedoet. ‘Als je in Nijmegen gaat studeren, dan hoort een keertje de Vierdaagse lopen er natuurlijk bij’, zegt hij.