Suïcide, een dood waarmee moeilijk te leven is: ‘Ik vroeg mezelf af wat ik had gemist’

VIDEO Meerdere flatwonin­gen Neerbosch Oost ontruimd vanwege brand in berging

8:27 NIJMEGEN - Vanwege een brand in een berging onder een flat aan de Balladestraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch Oost zijn vrijdagavond laat flatwoningen op de eerste en tweede verdieping ontruimd. De brandweer forceerde van enkele woningen deuren om te controleren of er nog mensen of dieren binnen zijn. De brand zorgde voor flink wat rook die bij tenminste een woning naar binnen is gekomen.