Supermarkt Nico de Witt stapt over van Plus naar Jumbo: ‘Winkel is begrip in de regio en dat blijft zo’

Einde aan noodopvang in Overasselt: Het Buitencen­trum is weer ‘gewoon’ van de kinderen

Een jaar lang diende Het Buitencentrum in Overasselt als noodopvang voor Oekraïners. Nog geen week nadat de laatste vluchteling vertrok, streek het eerste grote schoolkamp met 140 kinderen alweer neer in het gebouw in het Vennengebied.