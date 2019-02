Supportersbussen Nijmeegse AHOUD Devils stilgezet door politie: meerdere aanhoudingen

UPDATE Brand in flatgebouw Neerbos­sche­weg in Nijmegen, mogelijk brandstich­ting

1:29 NIJMEGEN - In een flatgebouw aan de Neerbosscheweg in Nijmegen heeft zaterdagavond laat een brand gewoed. Meerdere inwoners zijn geëvacueerd en opgevangen in het naastgelegen Bastion Hotel. Zij konden in de loop van de nacht terugkeren.